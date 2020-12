Les élus votent une subvention exceptionnelle de 200000 euros à la CTOS

«Les prévisions font état d’une trésorerie très basse qui risquerait de créer une rupture des paiements de l’établissement». Le constat est clair : la caisse territoriale des œuvres scolaires (CTOS) a besoin que la collectivité renfloue ses caisses pour clôturer son exercice 2020.

La CTOS a vu ses recettes issues de la vente des tickets de cantine – ses principales recettes -chuter durant le confinement en raison de la fermeture des établissements scolaires. «A la reprise de l’école, les services de cantine ont repris mais le président de la COM a décidé de la gratuité de la cantine pour tous les enfants afin de soutenir les parents», a ajouté Pascale Laborde, la présidente de la CTOS, soit autant de recettes de moins qui n’ont pas compensé la production des repas

«Durant le confinement, l’activité a été maintenue puisque la CTOS a fourni des repas aux personnes les plus vulnérables au prix de 3,50 euros », a précisé la présidente.

Aussi dans ce contexte a-t-il été demandé aux élus du conseil territorial réunis en séance plénière jeudi matin d’accorder une subvention de 200000 euros à la CTOS pour lui permettre de clôturer son exercice et de payer ses fournisseurs. A l’unanimité les élus ont voté favorablement. En mars dernier, lors de l’approbation du budget primitif 2020, les élus avaient voté une subvention de 8,9 millions d’euros, soit 400000 euros de plus par rapport à 2019. Pascale Laborde a affirmé aux élus que la subvention que la COM devra accorder à la CTOS pour assurer son fonctionnement en 2021 sera moins importante suite à l’application de certaines recommandations de la chambre territoriale des comptes qui, cette année, n’a pas été saisie par la préfète pour contrôler le budget de la CTOS, a indiqué Pascale Laborde. (soualigapost.com)