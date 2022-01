Les élus regardent comment ils peuvent aider la famille Webster

Début janvier, les élus ont décidé de mettre en place une commission générale du conseil territorial afin d’évoquer les problèmes de la famille Webster dont des terrains (figurant dans la succession Beauperthuy) doivent être vendus aux enchères. Cette commission s’est réunie mardi. Les élus ont discuté du soutien que la Collectivité pouvait apporter à la famille et des actions qu’elle pouvait initier.

Les échanges ont porté essentiellement sur des aspects techniques et juridiques en matière d’urbanisme avec des interventions de l’administrateur financier monsieur Guichon et du conseil urbaniste de la COM monsieur Baffert.

La commission a permis de répondre aux questions sur les possibilités de préemption de terrains par la collectivité possibles uniquement dans le cadre de la définition de projets précis sur lesdites parcelles. S’agissant d’une succession privée, la COM n’a aucun pouvoir pour agir sur des décisions de justice.

Le président Daniel Gibbs assure suivre cette affaire «avec une grande attention » et est en lien avec le préfet et la famille.

(soualigapost.com)