Les élèves et les professeurs de la filière « Bois » du LPO ont été entendus par la Collectivité

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par Jocelyn Elouin, Directeur Général Adjoint de la délégation Développement Humain et Médhi Boucard, Directeur de l’Education, a reçu une délégation du lycée professionnel des îles du nord, en présence du vice-recteur Michel Sanz, le jeudi 14 janvier, composée d’enseignants et d’élèves de la section Bois.

Le président Daniel Gibbs a également rencontré la délégation pour lui faire part des décisions prises par l’institution territoriale afin d’accompagner la réhabilitation de la section bois ainsi que sa volonté forte de créer des conditions d’apprentissage optimales pour les élèves de Saint-Martin. Une rencontre particulièrement constructive lors de laquelle le président de la Collectivité s’est engagé à suivre avec attention la situation des élèves de la section bois.

Comme déjà annoncé par communiqué de presse, le 10 janvier dernier, la Collectivité confirme avoir fait voter par le Conseil exécutif l’octroi d’une subvention de 277 038 € en faveur du lycée professionnel des Iles du Nord, pour qu’il puisse notamment équiper la section d’apprentissage du bois et racheter les machines et les outils nécessaires aux filières déjà existantes.

Ce point a été clarifié lors de la rencontre avec la délégation, car il s’agit bien de permettre au lycée d’acheter le matériel dont il a besoin pour les sections déjà installées et d’équiper dans un second temps le futur BTS « Bois » à la prochaine rentrée scolaire. La délibération actant l’attribution d’une subvention a été prise à l’unanimité des voix, lors du Conseil exécutif du mercredi 13 janvier 2021. Cette subvention sera versée au lycée professionnel dans les meilleurs délais.

La Collectivité s’est par ailleurs engagée à effectuer une visite sur site dans les meilleurs délais, afin d’établir un inventaire conjoint avec la direction du lycée sur les travaux restant à réaliser et d’élaborer un plan d’action pour solutionner les besoins de l’établissement. La même méthode sera appliquée aux autres établissements scolaires. Pour rappel, la Collectivité a investi plus de 20 millions d’euros dans la reconstruction des 18 établissements solaires depuis Irma, avec le soutien du Fonds de Solidarité de l’Union Européenne, et s’est toujours montrée très attentive à la situation des élèves.

Le Président Daniel Gibbs a souhaité rappeler aux intervenants les nombreux chantiers menés de front par la Collectivité depuis 3 ans : « Tout est urgent et je sais que parfois les choses ne vont pas assez vite. Sachez que nous sommes pleinement mobilisés pour résoudre chaque situation et que nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes. C’est le cas de ce dossier qui devrait très vite se résoudre ».