Les élèves de l’école Hervé Williams à la conquête du Fort Louis !

L’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive – Zone d’Education Prioritaire des Iles du Nord) a organisé une visite culturelle pour les élèves du CE2 de l’école Hervé Williams. Une manifestation organisée en partenariat avec les Archives Territoriales de Saint-Martin.

Dans le cadre des nouveaux programmes du cycle 2, les élèves sont amenés à comprendre l’évolution du temps et à repérer les grandes périodes historiques. A partir d’exemples de leur milieu proche, ils sont conduits ensuite vers un horizon plus large du monde qui les entoure.

Ainsi, avant les grandes vacances, les élèves de CE2 de l’école Hervé Williams sont partis à la découverte de l’histoire du fort Louis et de la culture de l’île au 19ème siècle.

Sur ce thème patrimonial, l’ACS ZEPIN et les Archives Territoriales de la Collectivité ont été partenaires du projet. L’accent a été mis sur l’origine de la construction du fort, sa fortification, ses différentes parties relatant la vie des fantassins de l’époque.

Accompagnés de Xavier Mirre-Minori, Président de l’ACS ZEPIN, de leurs enseignantes Jessie Alphonse et Martine Ahoura, également membres de l’ACS ZEPIN, les élèves ont été à l’écoute de la guide, Audrey Klaxton des Archives Territoriales. Les enfants ont été ravis des jeux de recherches, de devinettes et en sont sortis enrichis culturellement. Pour certains de ces enfants du quartier de Concordia, c’était leur première visite au fort de Marigot. Un goûter local composé de Journey cake et de jus, a été offert par l’ACS ZEPIN pour clore cette sortie.

L’ACS ZEPIN renouvellera d’autres sorties de ce genre à partir de septembre prochain, pour continuer à promouvoir la culture auprès de la jeunesse de Saint-Martin.