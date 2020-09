Les difficultés rencontrées par les Américains pour venir à Saint-Martin

Les Américains sont amoureux de la friendly island et sont fidèles. Nombreux avaient affiché leur soutien après le passage d’Irma en revenant y séjourner le plus tôt possible. Avec la crise du covid-19, ils ont dû annuler leur séjour ou le reporter. Depuis le début de la crise ils sont aussi nombreux à suivre l’évolution et manifesté l’envie de revenir. Certains le sont déjà, d’autres préfèrent prévoir de ne venir que l’année prochaine pour plusieurs raisons «pour protéger l’île» disent-ils.

Certains sont aussi dans l’incertitude. D’après les commentaires sur les réseaux sociaux, tous les laboratoires ne garantissent pas de délivrer les résultats des tests PCR en moins de 72 heures, ce qui freinent les Américains à réserver leurs billets.

Ils doivent aussi tenir compte des plans de vols très restreints des compagnies aériennes qui ne remplissent pas les avions suffisamment pour assurer leur rentabilité. Et surtout depuis plusieurs jours, les Américains font face aux annulations de leurs vols qui semblent être de plus en plus fréquentes.

«J’avais un vol avec Jet Blue au départ de JFK (New York, ndlr), il vient d’être annulé car mon retour était prévu un mercredi, or Jet Blue n’assure plus de rotations le mercredi. Si je voulais modifier mon retour pour partir le samedi, soit le jour où Jet Blue vole, je devais payer un supplément. J’ai donc préféré annuler et reprogrammer mon voyage à l’année prochaine», explique une Américaine dans un groupe sur Facebook.

«Nous avions réservé pour le 24 octobre pour venir 2 semaines. Après avoir modifié le vol, Delta l’a finalement annulé.

Nous avons ainsi repris un billet sur United. Nous sommes par contre inquiets de savoir si nous pourrons obtenir les résultats des tests dans les délais», commente un couple sur la même page Facebook.

«Lundi dernier, nos vols prévus le 31 octobre et le 13 novembre avec Delta ont été annulés. Nous n’allons pas essayer de réserver d’autres vols, nous viendrons l’année prochaine. (…) Delta a annulé mon vol au départ de Philadelphia le 11 novembre. (…)Mes vols prévus les 9 et 18 novembre avec Delta ont été annulés. (…) Delta a annulé notre départ le 30 octobre», rapportent d’autres Américains, déçus. «Nous avons finalement décidé de ne pas venir car il y a trop de contraintes, de conditions, d’incertitudes. Deux voyages ont été annulés cette année, nous viendrons l’année prochaine», confie un autre couple.

Au regard de ces commentaires laissés chaque jour, beaucoup d’Américains ne viendront pas en vacances sur l’île d’ici la fin de l’année. Le début de saison touristique s’annonce difficile. (soualigapost.com)