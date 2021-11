Les «contre propositions» du collectif exposées au préfet et aux élus

Mercredi matin, le préfet a de nouveau reçu le collectif en présence de certains élus du conseil territorial. Le collectif a présenté un document d’une dizaine de pages. Certaines revendications figuraient dans «la plate-forme» initiale de revendications, d’autres ont été ajoutées entre temps.

«Ce document est le fruit de notre rencontre avec les habitants des quartiers populaires de Saint-Martin. Nous sommes ce matin leur porte-parole », est-il écrit en tête. Le collectif a exposé ses observations sur la méthode puis classé par thèmes les « contre propositions » : formation, formation pour les demandeurs d’emploi, lieux de culturels/sportifs et de loisirs, sanitaire, aide financière pour les personnes à faible revenu et sans emploi/lutte contre la pauvreté, PPRN, 50 pas géométriques. «Compte tenu de la situation actuelle de blocage », le collectif a ajouté «l’implantation de bornes Saur et EDF, la réouverture du bureau de Poste, l’implantation de l’internet haut débit à Quartier d’Orléans ; à Sandy Ground la réouverture du bureau de Poste, la mise en place de trottoirs, la réfection du système d’évacuation des eaux usées, la construction d’un marché de fruits, légumes et poissons et la mise en place de locaux à poubelles ; le resurfaçage de la route sur le boulevard de Grand Case. Concernant «l’environnement », le collectif demande le libre accès de toutes les plages au public, l’installation de toilettes publics et de locaux à poubelles sur les plages , la mise en place d’une rampe à bateau pour faciliter la mise à terre des pêcheurs et des particuliers. Le collectif demande aussi de « favoriser le développement des camionneurs du territoire face à la concurrence déloyale extérieure ».

«Tous ces éléments sont des conditions sine qua non de la construction d’une société saint-martinoise plus équitable pour tous, établie sur de nouvelles modalités relationnelles », conçoit le collectif.

(soualigapost.com)