Les Compagnons Bâtisseurs recrutent leur futur animateur technique ateliers de quartier !

Vous avez de l’expérience en second-œuvre et l’envie de transmettre ? Vous aimez animer un collectif, vous avez une fibre pédagogue et souhaitez-vous engager au sein d’une association à but non lucratif ? Ce poste est fait pour vous ! Poste à pourvoir dès que possible en CDI – Lien vers l’annonce complète : https://www.compagnonsbatisseurs.eu/recrutement/animateur-trice-technique

Merci de candidater (CV + lettre de motivation ) avant le 30 septembre par email à l’adresse suivante :

f.simon@compagnonsbatisseurs.eu