Les Compagnons Bâtisseurs préparent l’habitat à la saison cyclonique

Pendant 3 semaines, l’association des Compagnons Bâtisseurs s’engagent à améliorer la résistance des logements des habitants de Saint-Martin pour affronter la saison cyclonique.

Comme chaque année, dès le début du mois de juin, l’association des Compagnons Bâtisseurs se met au service de la population locale afin de la protéger et la préparer au mieux à la période cyclonique. “Nous intervenons dans tous les quartiers du côté français de l’île. Nous venons de passer une semaine à Sandy Ground à réhabiliter une quinzaine de logements et nous continuons maintenant à Saint-James et Agrément”, explique Hubert Hill, accompagnateur socio-professionnel à l’association depuis 3 ans.

En partenariat avec l’association Sandy Ground On The Move, les Compagnons Bâtisseurs forment deux équipes de 4 personnes pour remettre en état les bâtis vulnérables. Afin de soutenir les personnes en difficulté, ils interviennent directement chez l’habitant et proposent un diagnostic et des travaux totalement pris en charge.

“Un animateur prend contact avec les ménages puis les techniciens et volontaires en service civique mènent les travaux nécessaires”, ajoute Hubert.

Ces interventions sont aussi l’occasion pour les ouvriers de rappeler aux habitants de logements trop précaires que des abris leur sont mis à disposition sur l’île. _LM