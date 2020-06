Les agents du service civique au contact de la population dans les quartiers

La délégation Solidarité et familles présidée par la vice-présidente Annick Pétrus, a initié une opération de sensibilisation à la protection de l’environnement immédiat et à l’embellissement des quartiers de Saint-Martin. Les jeunes agents du service civique sont au cœur de ce dispositif de terrain.

Cette opération se déroule en trois étapes :

1- Sensibiliser les habitants à la protection de l’environnement et des populations

2- Une opération de nettoyage du quartier

3- Une opération d’embellissement (plantations)

Les jeunes agents du service civique seront, du mercredi 24 au vendredi 26 juin 2020, dans le quartier de Sandy Ground pour la phase de sensibilisation auprès des habitants. Ils poursuivront leur action la semaine suivante dans le même quartier, avec une opération de nettoyage et de plantation pour embellir le quartier.

Les autres quartiers de Saint-Martin bénéficieront aussi de cette opération solidaire. Pour mener à bien cette action, la Collectivité de Saint-Martin travaille avec des associations de quartier. Les Conseils de quartier sont également intégrés au dispositif.

Les jeunes agents du service civique viendront à votre rencontre en juillet et août, pour vous sensibiliser aux gestes civiques de préservation de l’environnement, de protection contre les épidémies et de préparation de la saison cyclonique. Ils ont été formés au sein de la Collectivité par la cellule des Risques Majeurs et suivront prochainement une formation auprès de l’Agence Régionale de Santé, afin de pouvoir sensibiliser les habitants à la lutte antivectorielle.