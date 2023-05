Le tri sélectif des déchets à Saint-Martin au cœur de la Semaine du Développement Durable organisée au lycée Robert Weinum

Une conférence sur le tri sélectif des déchets à Saint-Martin a eu lieu hier matin au CDI dans le cadre de la Semaine du Développement Durable organisée par le Lycée Robert Weinum.

Etaient présents Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité, en charge du Cadre de Vie, Laurent Guillaume, directeur de l’eau, de l’énergie et de l’environnement à la COM, Anaelle Rapy, chargée de missions, gestion des déchets, Stéphanie Browers, en charge de la mission éducation développement durable 1er et 2ème degré, représentant le vice-recteur, Olivier Saunier, principal du Lycée Robert Weinum et Sébastien Cathala, professeur d’histoire-géographie, référent éducation développement durable et plusieurs élèves attentifs aux explications des différents intervenants.

Interrogez les personnes autour de vous : tout le monde est certain de trier ses déchets mais la réalité est tout autre… Pourtant, ce geste simple et à la portée de tous permet de réduire les émissions de CO2, de protéger les ressources naturelles et d’économiser de l’énergie en donnant une seconde vie aux produits. Les déchets jetés en pleine nature sont autant de déchets qui polluent l’environnement et notre santé sur le long terme.

Le consommateur manque souvent d’informations et de conseils pratiques. Alors comment être sûr(e) de bien trier ? En mémorisant les couleurs des poubelles de tri colorées (orange, jaune et vert) et leurs déchets associés. Grâce à la mise en place de collectes, ces poubelles se sont multipliées permettant à chacun de classer ses déchets selon leur nature : verre, plastique, carton, cannette, papier…

Le tri sélectif n’est pas contraignant au quotidien, il suffit de séparer les déchets recyclables de ses ordures ménagères pour faire le tri facilement chez soi, au travail, en vacances… Si la démarche est individuelle, l’impact est collectif. Le tri sélectif réduit notamment les émissions de CO2, protège les ressources naturelles et économise de l’énergie en donnant une seconde vie aux produits.

Le nouveau dispositif de tri de la Collectivité

A Saint-Martin, 130 trio de corbeilles de tri ont été déployés sur tout le territoire depuis l’année dernière.

A la mi-septembre 2023, 260 bornes d’apport volontaire de déchets recyclables vont être installées partout sur le territoire. Les 130 bornes de couleur jaune seront destinées pour le métal, plastique, papier, carton, les 130 autres bornes vertes, pour le verre.

15 alvéoles doubles seront également mises en place pour les « encombrants » et les « déchets verts » au cours du 3ème trimestre 2023.

Une sensibilisation de la population aux gestes de tri et au bon usage des dispositifs est prévue prochainement.

Les grands enjeux

Pour la préservation de l’environnement, il est important de modifier certaines habitudes de consommation pour réduire les volumes de déchets.

Les déchets ménagers non-triés sont actuellement enfouis à l’écosite de Grandes Cayes. En réduisant nos déchets, en les recyclant mieux, nous éviterons ainsi la saturation de l’écosite de Grandes Cayes. Il est grand temps de respecter la règle des 3 R : Réduire – Réutiliser – Recycler.

A titre d’information, chaque résident à Saint-Martin produit annuellement 1 tonne de déchets, 20% étant actuellement recyclés. _AF

79 vues totales, 79 vues aujourd'hui