Le territoire de Saint-Martin est désormais doté d’une Mission Locale 

La Collectivité de Saint-Martin a installé sa Mission Locale, le mardi 7 décembre dernier. La première Assemblée Générale de la Mission locale de Saint-Martin a été tenue en présence du Préfet Serge Gouteyron, du Président Daniel Gibbs, de la sénatrice Annick Petrus (par visio), de la vice-présidente Sofia Carti-Codrington, de la présidente de la CCISM Angèle Dormoy, des Conseillères territoriales Annette Philips et Maud Ascent-Gibs, des partenaires du dispositif et des personnels administratifs de la Collectivité et de la préfecture.

Ces prochaines semaines, la Mission locale installera les dispositifs relevant de ses missions au service de l’insertion professionnelle des jeunes Saint-Martinois. Ces dispositifs seront ensuite présentés au public.

La prochaine étape consistera à recruter une équipe administrative, qui une fois installée, sera chargée du fonctionnement administratif et de l’animation de la structure.

La phase de recrutement d’un directeur, d’un assistant de gestion, d’un agent d’accueil, d’un chargé de projet et de 3 conseillers en insertion sera lancée au mois de janvier 2022 et médiatisée sur l’ensemble du territoire.

Les entretiens d’embauche seront réalisés en février dans l’objectif d’ouvrir la structure le 1er Mars 2022.

La création de la Mission locale est un acte fort pour le territoire et sa jeunesse. Cette réalisation découle d’une volonté affirmée de la collectivité de Saint-Martin, initiée dès 2016 sous la présidence d’Aline Hanson, et d’un travail pugnace mené ces derniers mois par la délégation au développement Humain en lien avec ses partenaires institutionnels.

Le Président Daniel Gibbs, la vice-présidente Annick Pétrus remplacée en septembre 2020 par la vice-présidente Sofia Carti-Codrington, ont soutenu ce projet dont la mise en œuvre technique a été portée par le DGA Jocelyn Elouin assisté par ses équipes. Une réalisation collective, très attendue par les jeunes du territoire, que la Collectivité de Saint-Martin a le plaisir de concrétiser aujourd’hui avec l’aide financière de l’Etat et des partenaires institutionnels. Le budget 2022 de la Mission locale s’élèvera à 656 562 € répartis entre l’Etat (DEETS), la DRAJES, l’ARS, Pôle Emploi, la COM.

Dans un contexte social tendu, avec un taux de chômage chez les moins de 25 ans, en hausse significative depuis 3 ans (520 jeunes demandeurs d’emploi) et plus de 1000 jeunes identifiés sans emploi, ni diplôme, ni formation, la Mission locale vient répondre à un besoin urgent.

Comme l’a précisé le Président Gibbs en ouverture de séance, « la Mission locale va permettre d’organiser et de structurer la réponse institutionnelle du territoire aux problématiques rencontrées par les jeunes Saint-Martinois ».

La présidente de la structure, Annick Pétrus, a salué l’implication des équipes administratives et assuré l’assistance de son investissement au service de la Mission Locale.

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la volonté ferme de la Collectivité d’agir efficacement sur la thématique de l’emploi des jeunes pour une véritable « égalité réelle » avec l’Hexagone. « Nous nous donnons les moyens de nos ambitions, pour d’avantage d’emplois, de créativité et de prospérité », a conclu le Président.

Les membres présents à l’Assemblée générale ont élu les membres du Bureau de la Mission locale :

Présidente : Annick Pétrus

Vice-présidente : Annette Philips

Secrétaire : Sofia Carti-Codrington

Secrétaire adjointe : Angèle Dormoy

Trésorière : Maud Ascent-Gibs

Le bureau est élu pour une période de 3 mois, il sera renouvelé après les élections territoriales de mars 2022.