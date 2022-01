Le syndicat SNES FSU appelle à la grève jeudi 13 janvier dans les établissements scolaire à Saint-Martin

En ce début d’année 2022, la progression fulgurante de l’épidémie désorganise trop les établissements tant il y a d’élèves et de personnels absents.

Enseigner dans ces conditions s’apparente à une mascarade et le fait que des élèves continuent à se côtoyer dans les établissements va prolonger la durée de cette vague. Nous constatons que les protocoles mis en place à la va vite sont inapplicables et inefficaces. D’ores et déjà ce début de mois de janvier est pédagogiquement mort. Nous avons demandé la fermeture des établissements secondaires. Elle a été refusée par le Vice Recteur. Les enseignants auraient pu se consacrer pleinement à un distanciel intégral, assumé, à défaut d’être satisfaisant au vu des conditions d’équipement informatique. Il est vrai que depuis deux ans rien n’a été fait pour tirer les leçons de la 1ere vague et permettre un vrai enseignement à distance.

De surcroît, le passage des épreuves de spécialité du baccalauréat en mars va poser un gros problème. Les enseignants sont dans l’impossibilité de boucler un programme déjà très difficile à traiter en temps normal. Nous avons demandé le report des épreuves, nous heurtant au même refus.

Elèves parents et personnels souffrent depuis le début de l’épidémie de l’absence d’anticipation et de la gestion calamiteuse de la crise par le ministre Jean-Michel Blanquer et l’ensemble de la chaine administrative jusqu’aux chefs des établissements de Saint Martin. Les enseignants éprouvent de l’épuisement et un sentiment croissant de perte de sens de leur métier.

Face à la surdité de la hiérarchie, le SNES- FSU appelle à la grève jeudi 13 janvier 2022 à Saint-Martin, dans le cadre de l’appel national et intersyndical.