Le Syndicat Se Unsa réclame la libre circulation des élèves

Le syndicat enseignant, SE-Unsa Saint-Martin, a rencontré le vice-recteur des îles du Nord Michel Sanz et la Rectrice Sylvie Gangloff-Ziegler.

« Nous tenons tout d’abord à souligner que la Rectrice s’est montrée à l’écoute, désireuse de comprendre les difficultés et les spécificités de notre île qu’elle découvre », explique le représentant SE-UNSA Saint Martin Jérémie Huot. Le protocole sanitaire a été abordé et le syndicat a demandé un protocole plus spécifique aux îles du nord « puisque la chaleur et l’humidité rendront le port du masque particulièrement difficile en cette période cyclonique, dans des salles où la température avoisine souvent les 35 degrés. Nous avons aussi alerté sur l’urgence à retrouver un climat scolaire proche de la normalité après des mois de coupure et le décrochage de nombreux élèves ».

Les représentants syndicaux se disent très inquiets quant à la fragilité sociale de nombreux foyers, et souhaitent avant tout que « tous les élèves retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles ».

En ce qui concerne le contrôle des frontière, le syndicat Se Unsa a un avis très tranché : « le communiqué de la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 28 août indique que les élèves vivant à Sint Maarten seront privés de rentrée et devront continuer l’enseignement à distance. Ceci est inacceptable. De quel droit Mme la sous-préfète prive-t-elle ces élèves d’une rentrée scolaire ? De quel droit pénaliser des enfants et des parents uniquement parce qu’ils ont choisi de vivre à Sint Maarten ?

Nous exigeons la libre circulation des écoliers, collégiens, lycéens et de leurs parents sur cette île. One island, n’en déplaise à Mme la sous-préfète ». (NDRL : Sylvie Feucher est Préfète déléguée). Le syndicat poursuit : « nous rappelons que l’accès à l’éducation est un droit. Il est temps que la communauté éducative retrouve un climat serein et propice aux apprentissages. C’est l’avenir de Saint-Martin qui est en jeu. Nous souhaitons que la politique éducative de l’Etat réponde concrètement à ces enjeux de justice scolaire et sociale ».

www.lepelican-journal.com