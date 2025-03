Le SXM Festival 2025 : Un budget serré, mais une ambition intacte

Le SXM Festival, véritable rendez-vous incontournable de la scène électro internationale, a débuté sa 8ᵉ édition mercredi dernier, rassemblant des festivaliers venus de 58 pays. Lors de la conférence de presse la veille du lancement à l’Hommage Hotel, les organisateurs, en dépit des subventions amputées, ont souligné son impact majeur sur l’économie locale.

« Chaque dollar investi dans le festival génère cinq dollars pour l’économie de l’île », a rappelé Krystel Arbia, co-organisatrice du festival avec son frère Julian. Avec des retombées estimées entre 15 et 18 millions de dollars et le soutien de plus de 500 entreprises locales, l’événement joue un rôle clé dans le développement touristique et commercial de Saint-Martin. Malgré ce succès, obtenir des subventions reste un défi. « Sans soutien financier, nous devrons limiter la capacité et réduire les performances », a-t-elle précisé.

Louis Mussington, président de la Collectivité, a reconnu l’importance du festival tout en évoquant les restrictions budgétaires ayant entraîné une réduction de 30 % de la subvention cette année. « Nous faisons notre possible à travers l’Office de Tourisme pour maintenir notre engagement, malgré une diminution de l’aide cette année. Ce festival fait rayonner Saint-Martin, et nous espérons retrouver une situation financière plus favorable l’an prochain. »

May-Ling Chun, directrice de l’Office de Tourisme de Sint Maarten, a insisté sur l’impact global de l’événement : « Le tourisme de festival est là pour durer. Il contribue pleinement à l’économie locale et à l’image de Saint-Martin comme destination incontournable. » Une vision partagée par Audrey Gil, représentante de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, qui a souligné « une campagne de promotion à 360° pour faire de SXM une destination de choix ».

Julian Arbia, à l’origine du projet, a exprimé sa fierté et son attachement à Saint-Martin : « C’est encore un rêve aujourd’hui. Nous avons toujours aimé donner en retour. » Un sentiment partagé par David Garcia, promoteur des Déferlantes, qui a salué « le courage des organisateurs » et décrit le SXM festival comme « le plus beau festival électro du monde ». _Vx

Programme SXM Festival 2025

Vendredi 14 mars

Arc Stage – Happy Bay

19h-21h : Gone Deville

21h-23h : Nico de Andrea

23h-1h : Antdot

1h-3h : Francis Mercier

3h-5h : THEMBA

Ocean Stage – Happy Bay

19h-21h : Atlassi

21h-23h : MANTI

23h-1h : Trikk

1h-3h : Âme

3h-5h : Oxia & Nicolas Masseyeff

Panorama :

13h-15h : Vito

15h-17h : Kitty Amor

17h-19h : Francis Mercier

19h-20h : Nomis

Joa :

12h-14h : Micajova

14h-16h : Alex Golden

16h-17h30 : Yass

17h30-19h : Yanik Coen

Samedi 15 mars

Arc Stage – Happy Bay :

19h-21h : Sleepy & Boo

21h-23h : Sander Kleinenberg

23h-1h : Layla Benitez

1h-3h : Tinlicker

3h-5h : CamelPhat

Ocean Stage – Happy Bay :

19h-21h : Tommy Kimpton

21h-23h : Ella Romand

23h-1h : Peace Control

1h-3h : Maz

3h-5h : Sparrow & Barbossa

Bamboo Beach Forest :

12h-14h : Piste Noire & Wako Drums

14h-16h : Owlïsh

16h-17h30 : Monitors

17h30-19h : Marwan Dua

5h-7h30 : Chris Luno

Villa :

13h-15h : Ludo Lacoste

15h-16h45 : Rio Tashan

16h45-18h30 : Ferreck Dawn

18h30-20h : Sam Divine

Dimanche 16 mars

Arc Stage – Happy Bay :

19h-21h : Ivan De La Ganesherie

21h-23h : Wild Dark

23h-1h : Bora Uzer

1h-3h : Danny Tenaglia

3h-5h : Nicole Moudaber

Ocean Stage – Happy Bay :

19h-21h : Ajay Raw

21h-22h20 : Anvaya

22h20-23h40 : Kahani

23h40- 1h : Kunal Merchant

Bamboo Beach Forest :

7h30-9h30 : Sébastien Léger

9h30-11h30 : 16BL

Plus d’infos sur www.sxmfestival.com

