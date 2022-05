Le Summer Jazz de St. Maarten revient après deux ans d’interruption. Un week-end riche en événements est annoncé pour célébrer son retour !

Le Comité des Arts de St Maarten est une fois de plus fier d’accueillir le St Maarten Summer Jazz sur la promenade de «Great Bay Beach» à Philipsburg. Cet événement passionnant qui durera trois jours, baptisé Summer Jazz IV, se déroulera dans divers endroits de la ville du vendredi 24 au dimanche 26 juin, coïncidant ainsi avec la saison annuelle du festival international de jazz.

Après une interruption de deux ans due à la pandémie, le Comité des Arts est ravi d’organiser à nouveau «l’excentrique» événement jazz le plus attendu de l’année. Cette année, le St. Maarten Summer Jazz IV prévoit de rassembler les habitants et les visiteurs pour découvrir nos icônes musicales du sud et du nord de l’île. En ouverture, un concert de jazz en salle se tiendra le vendredi 24 juin, avec les «Ladies with Pizzazz in Jazz» au Philipsburg Cultural & Community Center, suivi de deux concerts en plein air le samedi 25 juin devant le Taloula Mango’s Bar & Restaurant, et le dimanche 26 juin devant le Holland House Beach Hotel.

Le programme mettra en vedette des musiciens locaux tels que Neville «Fatts» James, Paul Emmanuel, La Vaune Henry, Jacintho Carty, Fred York et bien d’autres qui illumineront les différentes scènes en offrant aux amateurs de jazz un week-end inoubliable.

Nous invitons tous les amateurs de jazz, qu’ils soient locaux, voisins des îles environnantes ou visiteurs cherchant tout simplement une autre façon intéressante de passer leur temps, à faire de ce week-end du 24 juin 2022 un séjour de vacances. Venez passer ce week-end jazzy à Great Bay avec nous, et séjournez dans nos hôtels et pensions confortables. Outre l’expérience d’excellents spectacles et de la musique, venez profiter et découvrir les bons restaurants, le shopping, les sports nautiques, les promenades et tout ce que Great Bay a à offrir.

Nous encourageons toutes les personnes à visiter la page Facebook et Instagram du St. Maarten Summer Jazz pour toutes les mises à jour publiées à propos des musiciens vedettes, des horaires et des line-ups de l’événement. Réservez vos dates, du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin, et participez à l’expérience jazzy sur la promenade de Greatbay.

