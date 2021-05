Le site de stockage des ferrailles post Irma restitué au Conservatoire du littoral !

Au lendemain du passage du cyclone Irma en 2017, plus de 4000 voitures ont été détruites et des dizaines de milliers de tonnes de déchets ont dû être ramassées, traitées et évacuées de Saint-Martin.

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, la société VERDE-SXM a bénéficié d’une autorisation d’occupation temporaire pour entreposer certains déchets de ferrailles sur un site mis à disposition par le Conservatoire du littoral, en bord de mer.

Aujourd’hui, et après plusieurs mois d’opérations d’évacuation des ferrailles entreposées, VERDE-SXM est fier d’annoncer que le site a été entièrement nettoyé !

Grâce à une mobilisation remarquable des équipes et l’acquisition de nouveaux matériels, plus de 1 500 tonnes de ferrailles ont ainsi pu être évacuées depuis décembre 2020.

Et maintenant ? Après une visite effectuée avec le Conservatoire du littoral pour constater cette évacuation, des travaux de finition seront réalisés pour redonner au site son aspect d’origine : création d’une pente naturelle à certains endroits, ramassage de petits déchets, aération du sol pour favoriser la repousse, etc.

« Nous tenons à remercier toutes nos équipes et l’ensemble de nos partenaires pour l’aide apportée sur cette opération d’envergure », souligne le directeur d’exploitation de la société VERDE-SXM, Damien Vassas.