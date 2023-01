Le restaurant de plage « Orange Fever » lauréat du concours « Handicap et Entreprise »

Le concours « Handicap et Entreprise », porté par Marie Martin, référente « Handicap » de la CCISM en partenariat avec l’Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH), avait pour objectif de sensibiliser et d’inciter les chef.fe.s d’entreprise et porteurs de projets du territoire à inclure la dimension handicap au sein de leur société.

Les personnes en situation de handicap ne sont guère suffisamment mises en lumière et les actions autour du handicap ont besoin d’être davantage développées à Saint-Martin. Lors de la remise de prix vendredi dernier dans la salle Opale de la CCISM, Marie Martin a retracé les missions effectuées pour la promotion des personnes en situation de handicap. Grâce à une convention signée entre le CCISM et l’AGEFIPH, le concours « Handicap et Entreprise », lancé durant la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 14 au 20 novembre 2022, a pu voir le jour. Si les candidatures ont été un brin timides pour cette première édition, deux entreprises ont répondu à l’appel de l’inclusion du handicap : SXM Macarons représenté par Jonathan Ofreddi et Orange Fever (situé à Orient Bay) représenté par Florence Scholem. Malgré quelques minutes d’intense excitation dues à l’égarement de l’enveloppe contenant le nom du lauréat, Julien Bataille, directeur de la CCISM, a désigné Orange Fever comme le grand gagnant du concours avec son projet inclusif « La Plage pour tous », remportant une subvention de 1000€ pour la réalisation de celui-ci.

Lors de son discours, Florence Scholem a rappelé l’importance d’inclure les personnes en situation de handicap en citant l’article de loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances qui pose le principe selon lequel « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Le projet « La Plage pour tous » propose la mise à disposition d’un Tiralo pour les personnes en situation de handicap pour un accès à la plage et à la baignade. Le Tiralo est un fauteuil de baignade roulant flottant et ultraléger pour les personnes à mobilité réduite. Pratique, ergonomique, confortable, ce fauteuil amphibie roule facilement sur le sable et peut être tracté à l’aide d’un timon muni d’une poignée.

Créé en 1999 par l’association L’Ensoleillade, le Tiralo est source de pur bonheur pour toute personne à mobilité réduite qui aime la baignade. Florence Scholem a terminé son discours en déclarant : « Nous espérons, grâce à ce prix, un coup de projecteur sur l’accessibilité des plages saint-martinoises et que notre projet fasse plein de petits sur Saint-Martin afin que l’inclusion ne soit plus juste un concept de mode mais bien une réalité pour les personnes concernées. » Ça l’est déjà grâce, entre autres, à Orange Fever. Un grand Bravo ! _Vx

Florence Scholem a travaillé en lien avec l’association « Marche avec Liam». Liam est né le 11 février 2010 à Saint-Martin dans des conditions difficiles qui l’ont rendu handicapé à plus de 80%. Il continue à venir deux fois par an sur son île de cœur pour profiter des joies de la baignade. Sa mère Sonia axe l’association sur l’inclusion et l’accessibilité des personnes en situation de handicap. L’association a œuvré en métropole pour les salles de changes et les parcs de jeux inclusifs. Toute l’équipe d’Orange Fever se réjouit de retrouver Liam en mai prochain, cet adorable jeune garçon plein de vie inaugurera le Tiralo qui rendra d’autres personnes en situation de handicap heureuses comme des poissons dans l’eau..

1,257 vues totales, 1,257 vues aujourd'hui