Encore quelques semaines de patience… et on pourra enfin recommencer à trier ses déchets. Cela va bientôt faire un an que les bornes de tri ne sont plus ramassées car le contrat précédent est arrivé à échéance début 2020 et la Collectivité n’a pas été en mesure de le renouveler. Techniquement parlant, elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas non plus choisir une autre entreprise.

Selon la loi, la COM doit attribuer ce contrat à une entreprise à l’issue d’une procédure administrative stricte qu’est celle d’un marché public. Or jusqu’alors le respect de ces procédures faisait défaut. En 2019 une restructuration des services a été initiée, notamment celui de la commande publique ; autrement dit il a été acté de respecter les règles dans l’attribution des marchés publics.

Au total près de 140 marchés ont été en attente d’être passés l’an passé. Des priorités ont été définies et il a été décidé de sortir les marchés relatifs au quotidien de la population, parmi lesquels donc ceux du ramassage des bornes de tri, des ordures ménagères, de la gestion de la déchetterie à Galisbay ou du fauchage des fossés.

Les services de la COM ont indiqué que le ramassage des déchets jetés dans les bornes de tri sera de nouveau opérationnel fin mars. C’est aussi à cette même date que la déchetterie rouvrira ses portes aux particuliers.