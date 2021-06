Le Prix Elsie Claire de la Meilleure Scientifique décerné à Katreinka Yeponde

C’est devant un parterre constitué de sa classe, du corps enseignant, des représentantes du Club Soroptimist et de son père, que Katreinka Yeponde a reçu le Prix Elsie Claire de la Meilleure Scientifique de l’année au Collège du Mont des Accords.

Madame Suzelle Karam, principale du Collège du Mont des Accords à Concordia, a retracé avec fierté le parcours de cette jeune et brillante élève qui ignorait totalement qu’elle avait été choisie pour recevoir le 4ème Prix Elsie Claire du Club Soroptimist qui travaille dans les domaines de la santé, l’environnement, le leadership et l’entreprenariat au féminin, et qui œuvre pour l’égalité entre hommes et femmes, et le succès de ces dernières. Katreinka, aujourd’hui en troisième année Maupassant, est une élève décrite comme exemplaire et réfléchie, qui aide les autres et qui brille dans ses études scientifiques. Son père n’a pu contenir son émotion lors du discours de félicitations. Arrivée en 6ème au Collège et issue d’une famille qui a tout perdu, Katreinka, qui aura 15 ans en novembre prochain, a dû faire face à la maladie de sa mère et à son décès soudain l’année suivante. Elle n’a pourtant jamais décroché et s’est montrée encore plus assidue dans son cursus scolaire. Le choix de Katreinka pour le Prix Elsie Claire de la Meilleure Scientifique de l’année était donc une évidence pour tout le monde. Ses camarades de classe, ainsi que Madame Moreskal, Monsieur Moreskal, Madame Renaut, Madame Venthou-Dumaine, Madame Maaroufi représentante du Rectorat, Madame Lollia et Monsieur Urgin, ont laissé exprimer leur joie et leur soutien lors de l’annonce officielle.

Après la remise du prix et d’un chèque de 500€, Katreinka et le reste de l’assemblée ont assisté à un spectacle théâtral de qualité présenté par les élèves de l’atelier théâtre de Madame Jacqueline Adige. Quelques chants en première partie et une version originale de « Kirikou » pour la seconde. Encore bravo à Katreinka Yeponde ! _Vx