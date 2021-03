Le président Gibbs salue les performances du lycée Robert Weinum et du lycée Professionnel des Iles du Nord

« Alors que le lycée Robert Weinum vient d’être classé sur la première marche des lycées de France faisant le plus progresser leurs élèves, dans le palmarès annuel du journal Le Parisien, et que le lycée professionnel des îles du nord a été reconnu parmi les établissements français performants en 2020 avec 92% de réussite au bac, je tiens à saluer ces résultats valorisants pour notre territoire et ses établissements scolaires.

Ce classement, qu’il convient d’analyser dans tous ses paramètres, traduit la valeur de l’enseignement dispensé à Saint-Martin et aussi le travail des élèves qui sont au cœur de cette réussite collective. Le lycée Robert Weinum avait d’ailleurs déjà été sur la première marche de ce palmarès en 2017. Il s’agit dans ce classement de saluer la progression d’un établissement et l’implication du corps enseignant.

A ce titre, je félicite les équipes pédagogiques et les directeurs de nos deux lycées pour leur engagement au service des élèves saint-martinois.

En cette période tourmentée, ces résultats sont une bouffée d’oxygène qui valorise l’image de notre territoire. Ils traduisent le potentiel de la jeunesse saint-martinoise et sa capacité à ne rien lâcher malgré les épreuves de ces derniers mois.

Les élus du conseil territorial se joignent à moi pour saluer l’ensemble des acteurs éducatifs ayant contribué à ces résultats encourageants. A travers eux, c’est toute une communauté scolaire qu’il faut reconnaître.

Nous encourageons tous les élèves de Saint-Martin et leurs enseignants, sans oublier les parents dont le rôle reste essentiel dans ce cheminement vers l’excellence ».