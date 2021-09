Le président Daniel Gibbs s’est rendu dans 4 établissements scolaires hier pour la rentrée des classes, avec le vice-recteur Michel Sanz

Le président et le vice-recteur ont effectué une première étape dans les établissements de Sandy Ground, l’école maternelle Jérôme Beaupere et l’école primaire Aline Hanson, avant de se rendre au collège Mont des Accords et au lycée Daniella Jeffry.

Un rentrée toujours contrainte par les restrictions sanitaires mais qui s’est déroulée sous les meilleurs auspices.

Le président de la Collectivité souhaite une très bonne année scolaire aux élèves de Saint-Martin, aux directeurs d’établissement et leurs équipes éducatives.