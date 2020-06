Le Passeport pour la Mobilité des Etudes : Un coup de pouce non négligeable pour les étudiants

Le dispositif « Passeport pour la Mobilité des Etudes » (PME), s’adresse aux étudiants résidant en Outre-mer, désireux de poursuivre leurs études en France hexagonale ou dans un autre DOM, en raison de l’inexistence ou de la saturation de leur cursus dans leur territoire de résidence.

Il se caractérise par la prise en charge intégrale ou partielle du transport (aérien + ferroviaire) de l’étudiant, de l’aéroport de son lieu de résidence à la gare/aéroport le plus proche de son lieu d’études.

• 100 % pour les étudiants boursiers d’Etat

• 50 % pour les étudiants non boursiers d’Etat

NB : Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les élèves lycéens relevant du second cycle de l’enseignement secondaire peuvent également prétendre à l’aide.

Cette prise en charge s’applique sur toute la durée des études dans la limite d’un aller et d’un retour/an.

Les conditions

Ce dispositif s’adresse aux étudiants :

• Aux étudiants âgés de moins de 26 ans au 1er octobre de l’année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

• Aux résidents habituels en Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion ou Mayotte.

• Aux étudiants (titulaires du BAC) n’ayant pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d’année scolaire ou universitaire (Condition non exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d’étude).

• Aux étudiants rattachés à un foyer fiscal dont le niveau de ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts (quotient familial), ne dépasse pas 26 631€ sur le dernier avis d’imposition.

Pour bénéficier du dispositif, le cursus visé par l’étudiant, doit être saturé ou inexistant sur place. Un justificatif (d’inexistence ou de saturation du cursus) à récupérer auprès du rectorat ou de l’université, sera à remettre par l’étudiant.

Par ailleurs, l’étudiant devra obligatoirement déposer une demande en ligne pour chacune de ses demandes (1ère demande ou renouvellement) sur mobilité.ladom.fr