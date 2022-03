Le parc Soualiga, futur espace végétalisé du Front de Mer de Marigot

Pour le réaménagement du Front de Mer de Marigot, la Collectivité a sélectionné l’agence APS mandataire de groupement formé par APS, l’eurl Marc Jalet, Integerop conseil et ingénierie, Guez Caraïbes sarl, Antony Maragnes, H3c-Caraibes et Biotope Caraïbes, certaines sociétés étant basées aux Antilles françaises.

APS est une agence de paysagistes concepteurs spécialisée dans le paysage, l’urbanisme et l’architecture de l’espace public et installée à Valence dans le Sud de la France. La semaine dernière, elle était à Saint-Martin pour une «reconnaissance florale» et visiter des pépinières en vue de la création du «parc Soualiga».

Parc «littoral naturel, urbain et écologique », le parc Soualiga s’étendra sur tout le Front de Mer et comprendra plusieurs espaces végétalisés : la place parc des Arawaks (là où se trouve aujourd’hui le parking de la gare maritime), le parcours botanique du Fort Louis (sentier de découverte de la flore endémique qui partira d’où il y avait le restaurant L’Oiseau Rare et montera jusqu’au fort), la corniche de Galisbay (de la marina jusqu’au parking), le parc nature (en face du cimetière), le quai parc (le long de la mer dans le prolongement du parc nature vers les lolos actuels) et le mail de la Collectivité (axe transversal allant du Front du Mer vers l’hôtel de la COM).

Les entreprises retenues dans le groupement ont par ailleurs imaginé un bowl, une plage, des terrains de beach volley, de basket, des restaurants, des lolos, des boutiques, un marché, des halles tout le long du Front de Mer. _SoualigaPost.com

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui