Le nettoyage des Algues sargasses à Cul-de-Sac se poursuit !

L’entreprise chargée de la collecte des algues sargasses sur la zone de l’embarcadère de Cul-de-Sac, a procédé au nettoyage du site du lundi 3 mai au samedi 8 mai inclus.

Des algues continuent de s’échouer chaque jour sur les plages du littoral nord-est. L’entreprise est de nouveau à l’œuvre depuis hier sur la zone envahie de ces fameuses algues brunes. 800 tonnes ont déjà été ramassées.

Pour les deux prochains mois, la menace viendra plus du courant des Guyanes que de l’Atlantique, selon la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Les algues nous arrivant par l’Est devraient être moins importantes, dans les mois à venir.

Par contre, la zone équatoriale, en sortie d’amazone, est de plus en plus chargée et les radeaux pénètrent le courant des Guyanes.

Ce courant est actuellement très fort et envoie les sargasses aux portes de l’archipel Antillais. _AF