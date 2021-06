Le ministre évoque la reprise touristique en Outre-mer

Le ministre des Outre-mer a évoqué hier matin dans l’émission Bonjour Chez Vous sur la chaîne Public Sénat, les enjeux de la reprise touristique dans les territoires ultramarins.

«Lorsqu’on lève les motifs impérieux sans engagement d’isolement pour les personnes vaccinées, l’accès est plus facile. On va vers une reprise progressive avec des compagnies aériennes qui jouent le jeu», a-t-il indiqué. «Dès que nous avons fait ces annonces, on a vu différents opérateurs touristiques voyaient des réservations se faire », a-t-il ajouté.

«Avec les tests, avec la vaccination, on a une reprise de l’activité touristique qui peut se refaire à la normale», estime-t-il.

(soualigapost.com)