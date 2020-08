Le Manteau s’attend à une nouvelle hausse de fréquentation dans les semaines à venir (1/2)

Fin juillet, ce jour-là, en fin de matinée, elles sont encore une dizaine devant la porte du Manteau à Marigot. Ces personnes sont venues demander de l’aide. Pour quelqu’un de l’extérieur, la scène semble normale. Le Manteau est une association de solidarité qui propose un accompagnement aux personnes en difficulté. Cet accompagnement prend la forme d’un accueil de jour (repas, colis alimentaires, accompagnement dans les démarches administratives, etc.) pour l’ensemble du public et d’hébergement de nuit pour les femmes victimes de violences conjugales.

Ce matin-là, Audrey Gil, la directrice du Manteau, confie à Jany Costa, la présidente, que l’équipe a distribué une vingtaine de colis alimentaires. En temps normal, Le Manteau distribue entre 30 et 40 colis par semaine. Ce jour-là donc, plus de la moitié des colis normalement offerts en une semaine l’a été en une journée. Signe d’une hausse de fréquentation de l’association. Pour la directrice c’est surtout un signe de ce qu’attend Le Manteau dans les semaines, voire les mois à venir.

La crise sanitaire liée au covid-19 a généré des conséquences économiques et sociales sur l’île. «Nous attendons en effet plus de monde», affirme Audrey Gil. «Nous avons déjà constaté une hausse des demandes d’inscriptions», précise-t-elle. Et parmi ces nouvelles inscriptions, des nouveaux profils. «Ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue, sans domicile. Ce sont des personnes qui ont un logement mais qui ont perdu leur emploi à cause de la crise du covid-19. Elles se retrouvent au chômage partiel, elles ne peuvent plus jobber et leurs revenus ne permettent plus de couvrir les charges, c’est pourquoi elles viennent demander de l’aide», explique la directrice du Manteau.

(à suivre dans notre édition de demain. Soualigapost.com)