Le Magazine Spécial Noël du Faxinfo est disponible partout sur l’île !

L’équipe de Faxinfo est heureuse de vous annoncer la sortie du numéro le plus attendu de l’année, et certainement le plus magique, c’est notre traditionnel spécial Noël et Fêtes de fin d’année. Il est disponible partout sur l’île et dans nos locaux de Bellevue dès aujourd’hui !

Pour vous accompagner durant cette période de rêve, le Faxinfo est heureux de vous présenter son 3ème Magazine Spécial Noël et Fêtes de fin d’année.

Ce numéro brillant de 48 pages ravira à coup sûr les parents, les enfants qui attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël ainsi que les vacanciers de passage sur notre magnifique île aux charmes multiples.

Au fil des pages, vous plongerez dans la magie de Noël avec de nombreuses rubriques riches et variées. Vous y trouverez notamment de larges pages consacrées aux idées cadeaux, nos conseils shopping, les meilleures recettes gastronomiques pour sublimer vos papilles, les bonnes adresses culinaires, les marchés de Noël, le coin détente bien-être, sans oublier les meilleurs spots de l’île pour faire la fête !

Pour ne manquer aucun des rendez-vous de Noël, traditionnels et inédits sur la « Friendly Island », ce magazine sera votre compagnon de route idéal ! L’occasion pour nous également de vous présenter comment découvrir et admirer Saint-Martin autrement qu’en voiture (randonnées pédestres, activités nautiques, locations d’un voilier ou d’un catamaran pour une belle balade dans les eaux turquoises…). Toutes les infos utiles sont à l’intérieur du magazine !

Un grand merci à tous nos annonceurs qui ont permis la réalisation de ce nouveau Magazine Spécial Noël 2022. Bonne lecture ! Merry Christmas and Happy Holidays ! _AF

