Le Léo Club « Safari » vous convie à sa soirée « Osez le dîner dans le noir »

Dans la continuité des nombreuses actions menées depuis bientôt un an par les jeunes membres du Léo Club « Safari » aura lieu ce samedi 28 novembre, à 19 heures, au 978 Sanctorum, à Rambaud, une soirée intitulée « Osez le dîner dans le noir », une expérience humaine et sensorielle unique !

Un petit retour dans le temps. C’est en 1930 que le Lions Clubs International a inventé la canne blanche avant de créer par la suite, la première école de chiens guides d’aveugles. Ce même club est à l’origine aussi des bibliothèques sonores. Dans le monde, il a participé au financement de plus de 3,5 millions d’opérations de la cataracte, et sensibilise régulièrement le public au dépistage du glaucome.

Revenons maintenant au présent et à cette soirée de samedi « Osez le dîner dans le noir ». « Le concept est simple et symbolique d’un cheminement de « la voyance vers la malvoyance », souligne un membre du Léo Club « Safari », avant de rajouter « C’est une démonstration de la difficulté à se tenir à table en situation de malvoyance et de cécité. Mais c’est aussi l’apprentissage de la compensation d’un déficit visuel par l’utilisation d’autres sens comme l’odorat, le goût, le toucher. Manger dans le noir est une véritable expérience humaine.

Dans l’obscurité absolue, on réalise à quel point la vue est importante dans notre société. A l’issue de la soirée, les convives repartiront avec une belle leçon de vie ! »

Enfin, il est important de souligner que les fonds collectés durant cette soirée permettront de financer des lunettes de vue pour les enfants/jeunes en situation précaire. Le message est passé, venez nombreux ! _AF

Réservations et renseignements au 06 90 74 69 38