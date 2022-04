Le Festival des Langues et Cultures s’invite au Collège du Mont des Accords

Dans le cadre de ce festival organisé par l’Éducation nationale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin avec le soutien de Solidarité laïque, la Fondation UP et l’Office de Tourisme de Saint-Martin, le Collège du Mont des Accords avait prévu un programme aussi varié que divertissant. Le temps d’un après-midi ce mercredi, les élèves du collège ainsi que d’autres établissements scolaires ont fêté le multiculturalisme avec brio.

Après un discours de bienvenue du principal du collège, Monsieur Desiage, et un second de Monsieur Sanz, vice-recteur du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint Martin, le spectacle a débuté par l’hymne nationale et locale, interprétées par Solange Lake, Roneliah Romney et Mathieu Dumas. La danse a été célébrée par les classes de 4ème et celles de l’école élémentaire Hervé Williams, dont une démonstration de bachata, danse latine originaire de République Dominicaine qui se danse sur la musique du même nom. Les couples de jeunes danseurs, apprêtés pour l’occasion, ont transmis le rythme au public, charmé par leur performance. Les langues ont évidemment été mises à l’honneur, que ce soit le français, l’anglais, le créole ou encore l’espagnol. Aaliyah Weinium, élève à l’école Émile Choisy, a récité un poème en français, tout en émotion. D’autres jeunes se sont succédés pour faire la part belle à la poésie française, comme Yaline Dulore et Laurianne Noel. La déclamation en anglais d’un autre poème tout aussi mélodieux à l’oral a quant à elle été effectuée par Karina Rogers. Plusieurs prestations figuraient au programme de ce festival des langues et des cultures concocté par le collège, avec une diversité linguistique remarquée et appréciée par l’assemblée constituée de parents, de jeunes et du corps professoral, prouvant une nouvelle fois la force qui réside dans la cohabitation des cultures différentes. Les élèves de Monsieur Lechopier ont proposé une représentation en anglais, les élèves de Madame Very, Madame Carty et Monsieur Gradel ont fait résonner l’espagnol dans le préau de l’établissement et les échos créoles tournent encore autour du flamboyant grâce aux élèves de Monsieur d’Alexis. Le théâtre n’a pas été oublié, les élèves de Madame Adige s’en sont donné à cœur joie. Le bouquet final de ce spectacle qui aura duré deux heures fut la prestation des élèves de Madame Hilare avec une danse sur le terrain de sport, avec une énergie et une synchronisation impressionnantes. _Vx

