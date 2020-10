Le dispositif « Mon beau Commerce » ouvert aux commerces de Marigot, Grand-Case et Howell Center

En décembre 2019, la Collectivité a mis en place un dispositif financier pour soutenir la rénovation et la sécurisation des devantures commerciales, ainsi que la réhabilitation des enseignes pour les commerces du centre-ville de Marigot et du Boulevard de Grand-Case. Ce dispositif concernait initialement les projets de rénovation des façades commerciales et vitrines des commerces situés en centre-ville et sur le boulevard de Grand-Case.

Le Conseil exécutif a voté favorablement, le 2 septembre dernier, une modification du règlement qui vient préciser les zones géographiques éligibles à ce dispositif. A savoir : Marigot – Howell Center – Boulevard Bertin Maurice à Grand-Case.

Pour les travaux et investissements réalisés sur la façade extérieure du commerce, toutes les entreprises ayant un local d’activité dans les quartiers susmentionnés sont désormais éligibles.

Pour les travaux intérieurs, cette aide publique instaurée par la Collectivité de Saint-Martin s’adresse aux commerces de détail et aux restaurants.

L’objectif du programme « Mon beau commerce » est de permettre à ces commerces d’améliorer leur visibilité avec une montée en gamme de leur offre commerciale et de l’accueil de la clientèle.

L’aide est élargie aux investissements intérieurs tels que les travaux d’embellissement, d’agencement, de décoration et l’achat de mobilier.

La Participation de la Collectivité est fixée à 50% des investissements réalisés dans la limite de 10 000 euros.

Les entreprises intéressées par ce dispositif sont invitées à se rapprocher de la Délégation au Développement Economique de la Collectivité en contactant le :

Délégation Economique

Service City Manager

31, Jean-Jacques FAYEL

97150 SAINT MARTIN

Tél : 0690 66 10 96 – port : 0690 59 09 67

Mail : citymanager@com-saint-martin.fr