Le Covid-19 s’invite dans les bureaux, le masque bientôt obligatoire

En Guadeloupe, Martinique et à Saint-Martin, les chiffres de la contamination au coronavirus ne cessent d’augmenter, notamment dans la sphère professionnelle.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 24 % des foyers de contamination, sont situés en entreprise. Aux Antilles, l’agence nationale de santé publique met en évidence l’apparition depuis fin juillet de 4 clusters, dont 3 en Guadeloupe et un à Saint-Martin. En Guadeloupe un cluster est lié au milieu professionnel et deux sont liés aux rassemblements temporaires de personnes. A Saint-Martin, un cluster aurait été identifié dans un établissement de santé rapporte Santé Publique France. Ces clusters sont en cours d’investigation mais le risque de diffusion communautaire semble limité précise l’agence nationale, chargée de la surveillance de l’épidémie. A Saint-Martin, trois cas en entreprises ont été rapportés ces derniers jours. Les deux premiers au sein de l’agence de Pôle Emploi et le second au sein du Pôle Solidarité et Famille de la Collectivité de Saint-Martin.

Le port du masque sera « systématisé » en entreprise dès le 1er septembre

La mesure sanitaire était en discussion depuis plusieurs jours, elle sera appliquée à la rentrée à fait savoir la ministre du travail, Elisabeth Borne. « Il est nécessaire de systématiser, comme l’a préconisé le Haut Conseil de la santé publique, le port du masque dans tous les espaces de travail qui sont clos et partagés », comme les « salles de réunion, couloirs, vestiaires, open spaces », a-t-elle déclaré. La mesure entrera en vigueur au 1er septembre. Les masques, devenant un équipement de protection individuel, seront à la charge de l’employeur.

