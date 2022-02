Le conservatoire du littoral a acquis le terrain où il y avait l’école à Cul-de-Sac 

Une chose est sûre : l’école de Cul-de-Sac – si elle doit l’être – ne sera pas reconstruite sur le terrain où elle était ; les parcelles étant désormais propriétés du conservatoire du littoral.

Le conservatoire a en effet récemment acheté plusieurs terrains sur Cul-de-Sac qui appartenaient aux frères M., dont ils avaient hérité de leur père décédé dans les années 1980. Parmi ces terrains, ceux qui ont permis au conservatoire du littoral de créer un nouveau sentier à Grandes Cayes, mais aussi les parcelles AV 61 et AV 62 sur lesquelles l’école de Cul de Sac avait été construite par erreur.

Au début des années 2000, la commune qui avait souhaité ouvrir une école dans le nord de l’île, n’avait pas mené le chantier sur son terrain mais sur celui d’à côté, celui d’un privé. La justice avait été saisie du dossier en 2005 par les propriétaires, les frères M. Plusieurs procès ont eu lieu et les décisions ont toujours été rendues en faveur des propriétaires, la dernière en 2018. Entre temps, l’école a été détruite par Irma et la COM a appliqué la décision de justice et rendu le terrain après l’avoir nettoyé. Depuis, les deux frères ont vendu ces deux parcelles au conservatoire.

