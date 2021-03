Le Collectif des Parents organise 2 rassemblements à Saint-Martin pour dénoncer le port du masque à l’école élémentaire

Suite au décret du 12 février et à ses dispositions concernant le port du masque dans les écoles élémentaires de Saint-Martin et Saint Barthélemy, le Collectif des Parents de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a lancé une pétition en opposition à l’application de ces dispositions sur nos territoires. Cette pétition recueille plus de 1 400 signatures.

«Malgré le nombre important de signataires, et en dehors du soutien que nous a apporté Claire Guion-Firmin, députée des îles du Nord, nos revendications n’ont pas encore été entendues par nos élus et gouvernants. Aucune réponse ne nous a été formulée », déclarent les membres du collectif qui ont ainsi décidé d’organiser trois rassemblements : le mardi 2 mars de 7h à 9h devant la préfecture de Saint-Martin, le vendredi 5 mars de 7h00 à 9h devant les locaux du rectorat (West Indies Mall) et à 7h30 à Saint-Barth.

Le collectif a en outre demandé à être reçu par le préfet et le vice-recteur.