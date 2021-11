Le Club Soroptimist de Saint-Martin s’engage contre les violences faites aux femmes

La violence à l’égard des femmes est l’une des violations des droits humains les plus répandues. Persistante et dévastatrice, c’est une menace pour des millions de filles et de femmes partout dans le monde. Depuis 1999, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Trop de violences ! Nous disons stop !

Les actes de violences envers les femmes restent malheureusement trop présents dans notre société. Ces violences peuvent prendre plusieurs formes : coups, viol conjugal, violences psychologiques, féminicide, harcèlement, cyber-harcèlement, avances sexuelles non désirées, mutilation génitale, etc.

Dans une enquête nationale, il est révélé qu’environ 50 000 femmes sont victimes de viol conjugal. C’en est beaucoup trop. Le territoire de Saint-Martin n’échappe pas à ce fléau, bien au contraire. Nombreuses sont les interventions de gendarmes pour des violences conjugales et autres. Nous disons STOP ! Toutes les femmes peuvent être victimes de violences, quel que soit l’âge, le niveau d’étude, la condition sociale ou économique. Ça n’épargne personne.

C’est pourquoi, les membres du club Soroptimist de Saint-Martin, composés d’une vingtaine de femmes, ont souhaité dénoncer ce désastre sociétal en menant des actions. Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. C’est aujourd’hui que commence les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes. Ainsi du 25 novembre au 10 décembre, les clubs du monde entier proposent des actions visant à sensibiliser ou à éliminer les violences faites aux femmes.

Les actions du club de Saint-Martin

Le Club Soroptimist de Saint-Martin propose plusieurs actions pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes :

– Organisation du concours de dessin au Lycée Robert Weinum, les œuvres des gagnants seront exposées à des endroits clefs (Crédit mutuel, LPO et Lycée Robert Weinum et l’aéroport de Grand-Case)

– Dépôt d’une urne à la réception de LA SAMANNA pour récolter des dons pour aider les femmes et les filles

– Commémoration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre dans le jardin de la Collectivité à partir de 17h (dépôt de gerbe, discours, visionnage des tableaux des lycéens)

Nous vous invitons à venir partager ce moment avec nous ! Nous vous attendons le 25 novembre dans le Jardin de la Collectivité à partir de 17h !

CONTINUONS DE L’AVANT

Être victime de violence n’est point une honte, et ne vous discrédit nullement en tant que femme. Votre beauté, votre force et l’amour que vous avez à offrir demeurent. Sachez que vous n’êtes pas seul et il existe des dispositifs sur le territoire pour vous aider tels que :

– Alefpa- Le Manteau de Saint-Martin avec l’accueil de jour dédié aux femmes victimes de violences afin de se reposer, de rencontrer une assistante sociale, une sophrologue, des thérapeutes et apprendre des pratiques d’auto défense.

– Trait d’union qui traite et instruit les plaintes via la gendarmerie et accompagne jusqu’au tribunal. L’association dispose d’un hébergement d ‘urgence pour les victimes.

– Safe Haven qui accueille les femmes.