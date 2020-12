Le cinéma en plein air fait son retour à Saint-Martin !

L’association « We Tribes » organise 2 séances de cinéma en plein air « Drive In » Movie ce vendredi 18 décembre sur le parking de Galisbay. Au plus grand plaisir des nombreux cinéphiles privés de bons films depuis très longtemps à Saint-Martin !

Le début de la première séance est programmé à 18h précises avec le film pour enfants Dragons 1 (Film pour enfants) en version française et sous-titré en anglais.

La deuxième séance débutera à 21h30 précises avec le film Black Panther (pour adultes) en version originale et sous-titré en Français.

• Synopsis Dragon 1 : L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent.

• Synopsis Black Panther : Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier. Hommage à l’acteur Chadwick Boseman

Comment réserver ?

• Tarifs : 8 euros pour les adultes.

4 euros pour les enfants.

Réservation obligatoire (voitures citadines, berlines et SUV uniquement) – Places limitées : au 0690 66 50 01 ou 0690 66 50 02

• 3 points de vente à Marigot : Levis : 1 rue de la République / Marjorie Seduction : 12 rue St-James / SOS Radio 197 rue de Hollande

• Informations très pratiques :

– Restauration à la voiture : réservez aussi votre menu « funky » à l’avance sur nos numéros Whatsapp

– Début de la première séance : 18h00, accès au parking à partir de 17 h00 – Pour le début de la deuxième séance à 21h30, accès au parking à partir de 20h30

– Après 18h pour la première séance, l’accès au parking de Galisbay ne sera plus possible, même si vous avez réservé vos places.

– Après 21h30 pour la deuxième séance, l’accès au parking de Galisbay, ne sera plus possible, même si vous avez réservé vos places.

– Les enfants restent placés sous l’entière responsabilité de leurs parents pendant toute la durée de la séance.

– De la file d’attente à la sortie du parking, nous comptons sur vous pour :

– Maintenir une distanciation sociale d’un mètre minimum entre chaque véhicule,

– Les spectateurs doivent rester dans leur véhicule lors de la projection du film, fenêtres ouvertes, moteur éteint pendant toute la durée de la séance

– Porter votre masque pour tous vos éventuels déplacements en dehors du véhicule Respecter les gestes barrière

– Attendre d’être placé sur votre emplacement par un agent

– Ne pas quitter votre emplacement plus que nécessaire

– Ne rien jeter sur le parking et utiliser les poubelles disposées à la sortie du parking et du bâtiment

– Les spectateurs doivent quitter le lieu avec leur véhicule une fois la séance terminée.

– Faciliter la sortie du parking en attendant quelques instants si nécessaire

Il ne vous reste plus qu’à passer une très agréable soirée. Bons films à vous ! _AF