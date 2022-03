L’auto-hypnose, pour plus de tranquillité d’esprit

Les bienfaits de l’auto-hypnose dans un encadrement adapté sont nombreux. Pour celles et ceux qui voudraient se connecter avec leur inconscient, un atelier sera donné le 2 avril prochain.

Auto-hypnose, quèsaco ? L’auto-hypnose est, comme l’hypnose, un état modifié de conscience qui se trouve à mi-chemin entre la veille et le sommeil. Cet état se caractérise par une baisse d’activité des fonctions de notre partie consciente et une activité accrue des fonctions inconscientes. L’auto-hypnose n’est pas une perte de contrôle. Les états modifiés de consciences, aussi appelés transe hypnotique, permettent d’atteindre la source des émotions, la mémoire, la zone de stockage des comportements et des habitudes, des problèmes et des symptômes. Cette technique permet donc d’améliorer la santé des pratiquants, de résoudre les problèmes identifiés et trouver des réponses, de contrôler les émotions qui prennent parfois trop de place, et de stimuler la créativité ou les capacités d’apprentissage. Pratiquée régulièrement, elle apporte un bien-être physique et psychique grâce au travail effectué sur soi-même. En entrant en communication avec l’inconscient, l’auto-hypnose a un réel impact sur la gestion du stress, des émotions et de la douleur, sur la confiance et l’estime de soi, elle aide à la détente et à l’amélioration du sommeil, à vaincre la timidité et certaines phobies, et enfin, l’auto-hypnose libère de mauvaises habitudes qui ont la vie dure, de nombreux anciens fumeurs peuvent en témoigner. Tout le monde se retrouvera dans ces quelques raisons de s’essayer à cette pratique ancestrale qui soulage les souffrances physiques ou émotionnelles en suggérant certains messages à l’inconscient en fonction de l’objectif désiré. Pour les curieux, les novices ou les pratiquants réguliers, un atelier d’auto-hypnose est organisé ce samedi 2 avril entre 9 heures et 18 heures par l’hypno-thérapeute Jany Costa dans les locaux de Saint Martin Demain Association (SMDA),

3 rue de la Liberté à Marigot. _Vx

Infos : 06 90 66 36 17

