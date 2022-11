L’association Tournesol porteuse de deux projets médico-sociaux

Comme stipulé dans notre édition du 28 octobre dernier, les autorisations d’exploitation d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) et d’un institut médico-éducatif (IME) ont été accordées le 25 octobre 2022 au porteur de projets Ove Caraïbes par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé, et pour compléter la bonne nouvelle, c’est l’association Tournesol qui sera le pilote de ces deux projets médico-sociaux.

L’association Tournesol n’aurait pu rêver à un meilleur cadeau d’anniversaire pour ses quinze ans d’existence que d’être sélectionnée pour gérer ces deux projets en collaboration avec Ove Caraïbes, association martiniquaise.

L’ambiance était particulièrement de fête jeudi passé 27 octobre, dans les locaux de l’association pour les parents et amis d’enfants en situation de handicap située au 4 rue du Soleil Levant à Concordia, lors de la journée d’anniversaire des 15 ans. Créée le 27 octobre 2007 avec l’ouverture du service d’Accueil de jour en novembre 2013 et du service de la plateforme d’immersion professionnelle en janvier 2021, l’association Tournesol est présidée par Bérénice Brooks qui se réjouit que le rêve devient réalité : « c’est remplie d’émotion et de joie que je vous annonce que Saint-Martin et Saint-Barthélemy auront les institutions indispensables à l’évolution du secteur du handicap. En effet, avec le soutien de Ove Caraïbes, son président du Directoire Christian Berthuy et son directeur général Carl Paolin, une Maison d’accueil spécialisée (MAS) de 25 places en internat et 18 place en accueil de jour pour les jeunes adultes de 20 à 60 ans et un Institut Médico-Éducatif (IME) de 10 place sen hébergement et 32 places en accueil de jour pour les enfants et adolescents de 6 à 20 ans seront opérationnels dans les prochaines mois ». C’est en février 2022 qu’Ove Caraïbes et l’association Tournesol ont choisi de répondre aux deux appels à projet lancés par l’ARS, afin de défendre les droits des personnes en situation de handicap et de créer de l’emploi en visant en priorité les quartiers prioritaires. La MAS sera située dans l’ancien hôtel du Golf à Bellevue et ouverte le deuxième semestre 2023. Quant à l’IME, l’accueil du jour sera effectif d’ici fin de l’année, l’hébergement d’urgence ou temporaire début 2023 et le déploiement total de la structure en 2025. _Vx

Infos : 05 90 29 58 82

Email : ass.tournesol2007@gmail.com

4 Rue du Soleil Levant – Concordia

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 9h30 à 12h30 & 14h à 17h30

