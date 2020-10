L’association « I Love My Island Dog » lance une grande campagne de stérilisation : objectif 100 opérations !

Face au grand nombre de chiens abandonnés ou errants dans les rues de Saint-Martin, « I Love My Island Dog » a décidé d’agir en organisant une grande campagne de stérilisation, l’association offrant l’intégralité des frais de l’opération ainsi que la pose d’une puce électronique.

Cela n’a échappé malheureusement à personne (surtout pour les amoureux des animaux), trop de chiens abandonnés ou errants traînent dans les rues de Saint-Martin. Résidents qui quittent l’île sans leur(s) « toutou » et chat(s) ? Manque de moyens pour s’occuper correctement des animaux ?

« Depuis le passage du cyclone Irma, nous vivons une période ô combien difficile durant laquelle les animaux trinquent en premier », souligne la responsable de l’association « I Love My Island Dog », avant de rajouter « nous avons donc décidé de réagir en mettant en place une campagne de stérilisation pour les chiens et chiennes. Pendant cette campagne, l’opération sera gratuite ainsi que la pose d’une puce électronique. Nous avons pour objectif de stériliser une centaine de chiens/chiennes. Cette campagne s’adresse en premier lieu à tous les propriétaires de chiens en grandes difficultés financièrement ».

Si vous êtes intéressés par cette campagne, les membres de l’association « I Love My Island Dog » seront présents ce samedi 3 octobre de 14h30 à 16h30, sur le parking de la boutique Nature Animal, rue de Hollande à Marigot.

Les documents à fournir :

Pièce d’identité, justificatif de domicile (facture eau ou électricité), et si possible une photo du chien. A noter que votre animal doit être en bonne santé (pas de tiques, ni de puces) et les femelles ne doivent pas être pleines. Pour l’opération, votre chien doit être à jeun. _AF

Infos sur la page Facebook : I love my island dog, par mail : info@ilovemyislanddog.org ou au 06 90 50 34 07