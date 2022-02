L’association CHRS Le Manteau de Saint-Martin contribue au soutien scolaire des enfants défavorisés

Dans le cadre du Projet de Réussite Educative (PRE), l’objectif de l’association « Le Manteau de Saint-Martin » est d’accompagner les enfants des familles en grande difficulté, par une prise en charge dans le parcours scolaire en proposant des activités sportives et éducatives et en accompagnant ces jeunes dans le suivi scolaire afin de soulager le parent déjà en souffrance.

Le « Manteau de Saint-Martin » vient en aide à une vingtaine d’enfants le mercredi matin pour les plus petits et l’après-midi pour les collégiens et lycéens, ainsi qu’après les cours.

Les éducateurs Marie, Michel et Herold proposent du soutien scolaire des activités ludiques ainsi que du sport. Ce trio dynamique organise également des sorties afin de permettre à leurs petits (et grands) protégés de sortir d’un quotidien compliqué.

Un appel est lancé pour faire venir des conteurs au « Manteau de Saint- Martin ». N’hésitez pas à y répondre si vous voulez les aider. Tél : 05 90 29 26 80

