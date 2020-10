L’ARS et St Maarten cherchent à travailler ensemble dans la lutte contre la Covid-19

D’ici la fin de semaine voire le début de la prochaine, l’agence régionale de santé (ARS) devrait reprendre contact avec les autorités sanitaires de Sint Maarten au sujet de la révision du protocole sanitaire qu’elles avaient signé il y a plusieurs mois, pour « lutter ensemble» contre la propagation du covid-19 sur l’ensemble de l’île.

La semaine dernière, les autorités sanitaires, étatiques et politiques se sont entretenues en préfecture pour affiner leur stratégie qui s’articule autour de trois axes : test, alerte et protection. Plusieurs pistes ont été données et doivent être explorées des deux côtés de l’île. «D’ici une dizaine de jours, nous devrions nous revoir pour faire le point », confiait la semaine dernière la directrice de l’ARS.

En outre, l’ARS a fait savoir que demander un test datant de 120 heures aux passagers arrivant à Juliana, n’était pas judicieux tout en comprenant les contraintes que cela impose aux Américains principalement. Autoriser les Américains à venir pose aussi une difficulté dans la mesure où les USA font partie des pays encore non autorisés à venir en France. «Nous sommes toutefois ouverts à la discussion et devront voir et négocier avec Paris sur ce sujet », a confié la directrice de l’ARS.

«La dynamique était plus tôt constructive », a déclaré Valérie Denux à l’issue de la réunion. (soualigapost.com)