Lancement de la billetterie pour les Jeux Olympiques Paris 2024 ce jeudi 1er décembre !

A 20 mois de l’échéance, les Jeux Olympiques de Paris se concrétisent un peu plus. Et les organisateurs vont bientôt pouvoir mesurer l’engouement des Français pour l’événement, à l’approche du lancement officiel de la billetterie ce jeudi 1er décembre 2022 !

Premier élément à noter, la billetterie sera 100 % en ligne, via une plateforme unique tickets.paris2024.org. 13 millions de billets, tous sous forme digitale, doivent être mis en vente. Leur recette représente un tiers du budget Paris 2024, soit environ 1 milliard d’euros.

Le comité promet des JO accessibles à tous, avec des premiers prix affichés à 24 euros dans toutes les disciplines sportives, « pas juste les plus médiatiques » précise Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En tout, environ 1 million de billets devraient être vendus à ce prix, et 50 % d’entre eux seront à 50€ ou moins, promet le comité. Les places les plus chères seront à 980 €.

Des places vendues au tirage au sort

La vente se déroulera en plusieurs étapes. Pour espérer obtenir un billet, il faudra s’inscrire au tirage au sort entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023 sur la plateforme. 80 % des places seront ouvertes dès cette première phase.

Une fois tiré au sort, mi-février, vous aurez 48 heures pour procéder à l’achat de vos billets. Il sera possible d’en acheter jusqu’à 30 pour soi, ses amis, sa famille et de se créer « un programme à la carte ». _AF

Le calendrier de la billetterie :

• Du jeudi 1er décembre au 31 janvier 2023 : inscription au tirage au sort pour les packs

• Le 15 février 2023 : ouverture de la vente des packs (les 4 premiers jours – 15,16,17,18 février – seront réservés aux membres du Club Paris 2024)

• Le 15 mars au 15 avril 2023 : inscription au tirage au sort pour la vente de billets à l’unité

• Mai 2023 : ouverture de la vente des billets à l’unité

Pour tout savoir sur le fonctionnement de la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 : https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/tlGv6Kls.tlLOlql4

