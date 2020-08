L’allocation rentrée scolaire sera bien versée malgré l’anomalie informatique

La Caf veut rassurer ses bénéficiaires. Malgré l’anomalie d’affichage sur le site de la CAF (caf.fr), l’allocation rentrée scolaire revalorisée par le gouvernement à hauteur de 100 euros par enfant sera bien versée.

Le Gouvernement a annoncé une revalorisation exceptionnelle de 100€ par enfant de l’allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2020. Mais à la suite d’un dysfonctionnent national, les droits à cette allocation revalorisée ne s’affichent pas correctement dans l’espace Mon Compte sur caf.fr et l’appli mobile Caf-Mon compte. Il en résulte, soit d’une absence totale de montant sur le dossier de l’allocataire, soit de l’affichage d’un montant n’incluant pas la revalorisation de 100€. Les services de la Caisse d’allocations familiales veulent aujourd’hui rassurer les bénéficiaires et indiquent que le versement sera effectué à partir du 18 août prochain. « Cette anomalie en cours de résolution, n’impactera pas le versement de l’allocation de rentrée scolaire prévu à compter du 18 août 2020. Aussi, la Caf tient à rassurer les familles qui ont droit à la prestation : l’allocation de rentrée scolaire revalorisée de 100€ leur sera bien versée à partir du 18 août, sans aucune démarche de leur part », indique le service communication de la CAF. La Caf demande également à ses allocataires de ne pas encombrer la plateforme téléphonique pour ce motif et elle les invite à consulter les informations concernant l’allocation de rentrée scolaire sur le caf.fr et les différents réseaux sociaux de la Caf (Facebook, Twitter et Instagram)

