L’Adie, l’Association pour le droit à l’initiative économique, fait le bilan

L’Adie a effectué le bilan de ses actions pour le premier trimestre et dévoile les retombées économiques sur le territoire compte tenu du contexte :

Les difficultés rencontrées par les travailleurs indépendants lors de cette crise n’ont pas réduit l’attrait des saint-martinois pour l’entrepreneuriat populaire. L’Adie à Saint-Martin, grâce à ses actions proactives sur le terrain, et au travail avec ses partenaires, accompagne toujours plus de personnes voulant créer ou développer une activité économique.

83 Saint-Martinois ont été financés et accompagnés à Saint-Martin au 1er semestre 2021, dont 25% de seniors. Ceci correspond à 528 504 euros injectés directement dans l’économie de Saint-Martin. Le lien avec le marché du travail est évident, en particulier pour notre public, souvent en manque de formation initiale et qui n’a le plus souvent accès qu’à des emplois extrêmement précaires, sur des durées courtes ou à temps partiel, peu rémunérés et peu valorisants. En attendant un très hypothétique retour à des formes d’emplois salariés plus stables et plus gratifiantes, beaucoup préfèrent se tourner, malgré les obstacles, vers la création de leur propre emploi, en réalité bien moins précaire, et disons-le, souvent plus émancipatrice, que bon nombre d’emplois salariés.

L’enquête que l’Adie lance tous les 3 ans réalisée par l’institut AUDIREP, qui mesure l’utilité et l’efficacité de son action auprès de créateurs d’entreprise qu’elle a financés et accompagnés est aussi une occasion de nous réjouir. Les résultats montrent que malgré la crise, l’entrepreneuriat favorise une insertion durable.

En effet, pour les petits entrepreneurs financés et accompagnés par l’Adie, la création de sa propre entreprise représente une voie d’insertion professionnelle durable. Bien que démarrant avec plus de freins et n’ayant pas accès au crédit bancaire, les entreprises créées par ces entrepreneurs sont plus durables que la moyenne des entreprises individuelles en France : 93% des entreprises financées par l’Adie sont en activité 2 ans après leur création.

• Bilan activité 1er semestre 2021 à Saint-Martin

l’Adie a injecté à ce stade de l’année 528 504 euros dans l’économie saint-martinoise pour accompagner et soutenir 83 entrepreneurs en création, développement ou relance d’activité.

Le taux de pérennité à trois ans des entreprises soutenues par l’Adie s’est accru entre 2017 et 2020, passant de 73% à 80%. Quant au taux d’insertion de 97%, il s’agit du pourcentage de personnes financées en situation d’emploi à la date de l’enquête par rapport au nombre total de personnes interrogées. Sont en situation d’emploi les créateurs dont l’entreprise est en activité (quelle que soit sa date de création) et ceux dont l’entreprise n’est plus en activité mais qui ont retrouvé un emploi ou créé une autre entreprise.

• Daniel Gibbs, Président de la Collectivité de Saint-Martin, soutient l’Adie

« Cette année, c’est avec un plaisir renouvelé que la Collectivité de Saint-Martin compte l’ADIE parmi ses partenaires! La méthode d’intervention de l’association qui consiste en un accompagnement renforcé et individualisé au plus près des porteurs de projets, fait ses preuves sur notre territoire et contribue fortement à stimuler l’entrepreneuriat local et à éveiller le potentiel des forces vives.

Les résultats témoignent qu’à Saint-Martin les ambitions peuvent se réaliser lorsque la motivation et l’engagement de chacun sont au rendez-vous !

C’est cette dynamique que nous nous devons d’entretenir et de promouvoir, notamment via ces réseaux professionnels qui se structurent et s’alimentent des nouvelles réussites.

Pour cela, la Collectivité de Saint-Martin a choisi de renforcer son partenariat avec l’ADIE par la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en novembre 2020.

Et parce qu’il est essentiel que nous donnions à notre population les moyens de réussir, nous continuerons de soutenir les initiatives prometteuses pour l’avenir aux côtés de l’ADIE».