La Semaine Bleue est lancée… et un nouvel Ehpad sera bientôt construit

C’est évidemment à l’Ehpad Bethany Home qu’a eu lieu hier l’inauguration de cette semaine bleue qui met à l’honneur la troisième et la quatrième générations, et ce, dans le cadre de la célébration de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, du 3 au 8 octobre 2022.

Lancée en 1951 par arrêté du ministère de la santé publique et de la population avec pour mission d’organiser une quête nationale dans l’objectif de récolter des fonds pour secourir les anciens les plus nécessiteux 6 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la semaine bleue a vu sa sémantique évoluer au fil des années : « Journée des Vieillards », « Semaine Nationale des Vieillards », et « Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Âgées et de leurs Associations » pour s’arrêter, au début des années 90, à la « Semaine Bleue ». Un nouveau titre accompagné de ce slogan : 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire. Cette semaine particulière pour les personnes âgées constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sans oublier les préoccupations et difficultés rencontrées par les troisième et quatrième générations. Cet évènement organisé par la Collectivité de Saint-Martin, représentée lors de l’inauguration par Louis Mussington, son président, et Martine Beldor, membre du conseil exécutif de la COM et du conseil d’administration de l’Ehpad Bethany Home, est l’occasion pour tous les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les aînés dans notre société. Entouré d’Audrey Gil, conseillère territoriale et présidente de l’Ehpad, des deux directeurs adjoints Xavier Bilate et Slimane Boussekhane, Louis Musington a entonné l’hymne de Saint-Martin avec Fabien Gumbs en voix principale et les résidents de l’Ehpad Bethany Home rassemblés sur la terrasse de l’établissement. Lors de son discours d’inauguration en anglais puis en français, le président a « salué les bonnes énergies derrière cette initiative qui est l’occasion de mettre à l’honneur les gens qui ont contribué au développement de Saint-Martin et de les remercier pour leur engagement. Nous avons une obligation morale de célébrer ce moment, vous le méritez. » Louis Mussington a ensuite promis qu’un nouvel Ehpad « digne de ce nom » serait construit d’ici la fin de sa mandature et que les démarches sont entamées auprès des services concernés. Audrey Gil, présidente de l’établissement actuel, confirme l’urgence d’avoir une nouvelle structure qui pourra répondre au mieux aux besoins des personnes âgées et améliorer leurs conditions de vie pour un droit au repos mérité. Le « Bien vieillir » concerne toute la population de Saint-Martin. Autre point souligné lors de l’allocution de Louis Mussington, l’importance « de travailler avec la vieille génération pour qu’elle puisse transmettre son savoir aux jeunes, en facilitant les échanges entre ceux qui partent et ceux qui arrivent pour que la relève soit assurée et préserver notre identité et notre existence en tant que peuple. » Un petit-déjeuner de fête fut ensuite distribué aux résidents de l’Ehpad en compagnie des officiels.



1er atelier « bleu » à la CCISM

Après l’inauguration officielle de la Semaine Bleue à l’Ehpad Bethany Home, les festivités ont continué à la CCISM à 9h30 avec des ateliers proposés par plusieurs structures dont Saint Martin Santé, l’Académie des Métiers, le Pôle Solidarité & Familles COM DAP, la CGSS (sécurité sociale) et le Manteau de Saint-Martin. Stands d’information, de bien-être, de relooking, atelier de Qi Gong, manucure, pédicure, maquillage, activités physiques adaptées, animation musicale par Benjamin des Gunslingers Steel Band, tout était prévu pour honorer les personnes âgées qui ont également profité d’un magnifique buffet préparé par Heritage Kitchen. Pour cette première matinée de la Semaine Bleue organisée par Délencia Patrick, chargée de mission auprès de la directrice générale adjointe de la délégation solidarité et aux familles, les activités à la CCISM furent animées avec panache par le maître de cérémonie Ricky the Fox. _Vx

187 vues totales, 187 vues aujourd'hui