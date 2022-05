La seconde phase des travaux d’aménagement au Galion devrait débuter mi-juin 

La deuxième phase des travaux d’aménagement de la Baie de l’Embouchure, et plus précisément la Baie du Galion, vont débuter à la mi-juin 2022. Cette phase de travaux est financée par le Conservatoire du littoral, en partenariat avec la Collectivité de Saint-Martin, gestionnaire du site.

Ce projet consiste à la restauration les espaces naturels accessibles au public et de créer une aire de jeux pour les enfants près de la plage.

La première phase de travaux, réalisée en 2020 et 2021, comprenait le nettoyage et le débroussaillage des 18 hectares de terrain concernés par cet aménagement. Les travaux ont aussi permis de restaurer les espaces dégradés, et de planter 350 arbres et arbustes d’essences indigènes des Antilles.

Des plots de bois ont été plantés afin de délimiter les espaces naturels autour de la plage et les protéger des véhicules à moteur. L’installation d’une nouvelle signalétique, d’ici la fin de l’année 2022, viendra clôturer cette première phase d’aménagement.

La deuxième phase de travaux débutera le 13 juin prochain, elle va consister à installer des carbets de pique-nique agrémentés de tables familiales, une aire de loisirs dotée de deux terrains de volleyball tout équipés, et d’un espace de jeux pour les enfants. Une nouvelle phase de plantation viendra clôturer ces travaux et sera finalisée en début d’année prochaine.

Les aménagements choisis se fondent dans le paysage naturel, et obéissent à une logique de qualité et de légèreté des matériaux utilisés. Ils sont démontables et évolutifs, ainsi l’aspect naturel du site est préservé et le public peut en profiter pleinement.

Le coût total de cet aménagement s’élève à 1 670 000 euros financés par l’Etat. Il fait partie intégrante d’une politique environnementale globale qui favorise le développement touristique durable.

L’aménagement paysager de la baie du Galion est l’un des premiers projets conjoints au Conservatoire du Littoral et à la Collectivité de Saint-Martin. D’autres secteurs bénéficieront de ce partenariat, notamment les étangs et les mangroves qui feront l’objet d’un programme de protection et de valorisation.

