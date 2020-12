La saison cyclonique 2020 a été active… sauf sur les Petites Antilles

Débutée le 1er juin, la saison cyclonique s’est achevée le 30 novembre. Les prévisionnistes l’avaient annoncée très active, elle l’a été.

«C’est une saison record en nombre de cyclones, très active en Amérique Centrale, aux USA et près des Bermudes», indique la direction interrégionale Antilles-Guyane de Météo France. 30 phénomènes (17 tempêtes tropicales et 13 ouragans dont 6 majeurs) ont été nommés cette année dont 10 en septembre. Cette année et pour la cinquième année consécutive, une activité au-dessus de la moyenne a été constatée. «Au vu des bases de données commençant en 1851, aucune saison cyclonique sur l’Atlantique n’a compté autant de cyclones (dépression tropicale, tempête tropicale ou ouragan)», note Météo France, le précédent record du nombre de cyclones nommés, était de 28 en 2005. «La normale 1981-2010 est en moyenne de 12 cyclones tropicaux baptisés … 6 tempêtes tropicales et 6 ouragans dont 2 ou 3 atteignent le stade d’ouragan majeur», rappelle Météo France.

Cependant, la saison a été très calme sur les Petites Antilles avec seulement 3 tempêtes tropicales modérées et 0 ouragans. « Durant le pic habituel de la saison en septembre, aucun des 10 cyclones nommés n’est venu à proximité. Les naissances au large de l’Afrique, puis les remontées vers le centre de l’Atlantique ont même limité le passage d’ondes tropicales et le mois de septembre a été finalement calme et ensoleillé, avec de nombreux jours de panne d’alizé. » Le seul épisode cyclonique d’intérêt pour les îles françaises fut le passage de la tempête tropicale modérée Laura qui s’est traduit par des pluies localement intenses (mais sans cumuls très importants ) accompagnées de rafales entre 80 et 100km/h sur l’ensemble de nos territoires. (soualigapost.com)