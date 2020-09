La rectrice Christine Gangloff-Ziegler et Daniel Gibbs font le point sur la rentrée

La nouvelle rectrice Christine Gangloff-Ziegler, qui connaît bien le territoire pour y être venue à plusieurs reprises, était en visite officielle vendredi dernier.

L’occasion pour elle de rencontrer le personnel de l’éducation et les élus de la Collectivité. Un point de situation a été effectué avec le président Daniel Gibbs sur la situation de l’éducation nationale à Saint-Martin. Daniel Gibbs a indiqué que tous les travaux avaient été effectués dans les établissements scolaires, avec un accent particulier sur les sanitaires pour permettre le lavage des mains des élèves et du personnel. Le président de la Collectivité a levé toute inquiétude et a indiqué que le transport scolaire sera réalisé ainsi que le service de cantine. « Tout a été réparé et organisé en préparation d’une rentrée exemplaire afin de respecter les directives ministérielles », a indiqué Daniel Gibbs.

La rectrice s’est félicitée des bonnes relations de travail avec la Collectivité et a indiqué que les protocoles sanitaires et le respect des gestes barrières étaient primordiaux pour maintenir les écoles ouvertes : « Il faut que les enfants puissent aller à l’école. C’est très important ».

