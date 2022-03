La progression de Louis Mussington en 10 ans

Après avoir siégé pendant plusieurs mandatures dans l’opposition, Louis Mussington va présider le conseil territorial de Saint-Martin, sa liste Rassemblement saint-martinois (RSM) a obtenu dimanche à l’issue du second tour 49,1% des suffrages exprimés, soit 4742 voix. Entre les deux tours, le RSM a gagné 2626 voix et creusé l’écart avec la Team Gibbs. Il y a une semaine, celle-ci accusait 55 voix de retard, dimanche soir elle en avait 1516.

En dix ans, Louis Mussington a multiplié par 7 son score. En 2012, il s’était présenté candidat avec la liste MAP et avait obtenu 670 voix, soit 7,43 % des suffrages exprimés au premier tour, un résultat insuffisant pour se maintenir au second tour. Louis Mussington n’avait donc pas été élu.

En 2017, il se représente avec une nouvelle liste, le MJP avait obtenu 1141 voix (13,7%) au premier tour et 2138 au second tour (24,15%) ce qui avait assuré quatre sièges au sein du conseil territorial à sa liste qui avait fusionné avec celle de Jules Charville. Il avait triplé ses résultats en récoltant 1468 votes supplémentaires entre 2012 et 2017.

Aujourd’hui, Louis Mussington a encore conquis des électeurs, + 2604 depuis 2017. Il a plus que doublé son score par rapport à celui d’il y a cinq ans (+121,8%).

Dimanche, la liste RSM est arrivée en tête dans 16 bureaux sur 19 sauf dans le bureau du centre ville de Marigot (n°1) et dans les deux bureaux couvrant Anse Marcel, Cul de Sac et Mont Vernon (10 et 17) où la Team Gibbs arrive en tête.

Elle obtient en outre plus de la moitié des suffrages exprimés dans 9 bureaux (les 2-3-5-8-13-14-15-16 et 19). Cela représente 2545 suffrages, soit 53 % des voix récoltées.

Dans les bureaux 15 et 19, la liste RSM obtient ses plus forts résultats, respectivement 63,8 % et 62,6% ; le bureau 15 est l’un des bureaux de Marigot et le 19 l’un de Spring Quartier d’Orléans/Oyster Pond.

Dans les bureaux 17-10 et 1, elle obtient 21,4 %, 23,3% et 37,6% des suffrages exprimés, soit un total de 319 voix.

En termes de suffrages, RSM a gagné plus de 210 voix entre les deux tours dans les bureaux 8 et 13, quelque 170 voix dans les bureaux 9 et 12, entre 155 et 165 voix dans les bureaux 11-15-5 et 19). Dans ces 8 bureaux, le RSM a gagné 1413 voix, la Team Gibbs 448 et Generation Hope 124.

Dans les bureaux 18-6-3-7-4-16, RSM a gagné entre 100 et 150 voix ; dans les bureaux 1-10 et 17, moins de 100. (soualigapost.com)

