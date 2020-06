La Poste fait le point sur son fonctionnement à Saint-Martin

Dans un communiqué de presse, La Poste indique que les clients sont accueillis au bureau de Marigot du lundi au vendredi de 7h00 à 13h et le samedi 7h à 12h.

Ils peuvent réaliser toutes les opérations à l’exception du transfert d’argent par Western Union.

Tous les distributeurs de billets sont en fonctionnement.

La distribution et les services par le facteur sont assurés dans la mesure du possible avec les collaborateurs présents. Les boîtes aux lettres extérieures restent collectées et les boîtes postales disponibles aux horaires d’ouverture.

L’évolution de la situation fera l’objet d’un communiqué ultérieur.