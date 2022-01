La musique s’invite à l’école

Ce lundi matin, un double atelier d’éveil musical était organisé à l’école maternelle Eliane Clarke, pour le plus grand plaisirs des enfants.

François Bry, professeur de musique pendant 33 ans en métropole, musicien accompli et grand mélomane, a mené d’une main de guitariste cette initiation à la musique dans deux classes de grande section de l’école maternelle Eliane Clarke de Quartier d’Orléans. Une petite trentaine d’enfants de 6 ans ont pu suivre, en deux temps, le rythme de cet homme passionné et désireux de transmettre cet amour de la musique qui l’anime depuis toujours. C’est sous couvert de l’association socio-culturelle Zebuline qui promeut le développement du théâtre et des moyens d’expression artistique depuis deux ans que François Bry a proposé à Fred Peuron, directeur de l’école Eliane Clarke, d’introduire la musique aux enfants de grande section mais aussi de les faire participer en jouant eux-mêmes d’un instrument. Maracas, tambourin, triangle, le panel de percussions a ravi les gamins dont certains découvraient chaque objet avec des yeux illuminés… qui ont redoublé de plaisir lorsque François a sorti sa guitare et l’a branchée à son ampli. Les enfants ont suivi les instructions de l’animateur et entonné des « la laaa la la la » pour l’accompagner sur le refrain de « Life is Life » du groupe OPUS. Le cours de musique de 40 minutes ont transformé les bambins en de véritables musiciens de la première heure. Une deuxième session est déjà en préparation. C’est grâce à l’idée soufflée par un ami travaillant au Service Jeunesse & Sports de la Collectivité de Saint-Martin que François a lancé ce projet inédit qui fait la part belle au pouvoir rassembleur de la musique, et ce, gratuitement. Sur un territoire où l’accès à la culture reste limité pour la petite enfance et où le manque cruel de moyens limite les activités artistiques de ce type, Fred Peuron se réjouit de cette initiative qui apporte du dynamisme et une plus-value éducative à l’établissement. Lorsque la culture passe devant l’école, on se doit de la faire entrer. _Vx